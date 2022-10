Fedez e Salmo insieme nel singolo pop punk "Viola"

Il video che Fedez e Salmo hanno condiviso sui social qualche giorno fa, in cui suonavano insieme come in una band pop punk, aveva acceso la speranza di una collaborazione tra i due. L'annuncio ufficiale di un nuovo singolo collaborativo dei due artisti è ora arrivato.

Fedez e Salmo si danno al pop punk

"Viola" è il titolo del brano che vede Fedez e Salmo insieme dopo la loro riappacificazione, messa in scena lo scorso luglio sul palco di San Siro durante il concerto del rapper sardo. Come riportato in un comunicato, la canzone riprende le sonorità e la frenesia del pezzo che i due, accompagnati da Jacopo Volpe alla batteria, suonavano nel video condiviso su Instagram. "Viola" vede Fedez e Salmo, autori del pezzo insieme a Dargen D'Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione musicale, trovare il perfetto terreno di gioco su una base pop punk.

"Viola"

Il nuovo singolo di Fedez e Salmo, descritto come "una canzone da cantare subito dopo il primo ascolto, con un giro di chitarra pieno di energia", oltre che come "un brano che unisce, creato per essere cantato a squarciagola", sarà disponibile il 14 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali. "Viola" arriva a suggellare la ritrovata amicizia tra i due artisti che, dopo essersene detti di tutti i colori, soprattutto a seguito del concerto a Olbia del rapper di “90Min”, hanno poi fatto pace.