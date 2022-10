Coma_Cose: ecco il nuovo album

Tornati la scorsa settimana con il singolo “Chiamami”, prima anticipazione del loro prossimo progetto, i Coma_Cose hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, intitolato “Un meraviglioso modo di salvarsi” e in arrivo il prossimo 4 novembre. L’ultimo disco dato alle stampe dal duo formato da Fausto Lama e California è “Nostralgia”, uscito nell’aprile dello scorso anno dopo la partecipazione della coppia al Festival di Sanremo 2021 con “Fiamme negli occhi”. A distanza di due anni da quel lavoro, i Coma_Cose sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della propria avventura con il terzo album in studio della loro carriera, scritto dal duo insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio e prodotto da Mamakass e Fausto Lama.

Un periodo di riflessione

Nell'annunciare il nuovo album, Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano) hanno raccontato: "Il disco è una sorta di diario, un insieme di appunti e suggestioni musicali che spontaneamente sono diventati canzoni. All’apice della nostra esposizione, dopo il riscontro positivo di Sanremo, e un tour tutto sold-out, a fine 2021 siamo spariti, questo perché sentivamo che c’era qualcosa da sistemare, in primis dentro di noi e successivamente tra di noi. Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul 'troppo di tutto' e inevitabilmente ci siamo chiesti : 'che senso ha oggi fare musica?'”. La risposta è nel disco.