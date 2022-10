Le Spice Girls ci riportano nel '97 con un nuovo video

Le Spice Girls si preparano a celebrare il venticinquesimo anniversario dell’uscita del secondo album, uscito originariamente nel novembre 1997 con il titolo “Spiceworld", con alcune novità per i fan. Dopo aver annunciato una ristampa del disco, contenente anche registrazioni live inedite e rarità, la girl band ha pubblicato un nuovo video per la gioia del pubblico - soprattutto il più nostalgico.

Di nuovo nel '97 con le Spice Girls

Per preparare i fan a festeggiare i venticinque anni dall'uscita del loro secondo album, le Spice Girls hanno condiviso una nuova versione alternativa del video del brano "Spice up your life", originariamente scelto come primo singolo di “Spiceworld", il disco di altre hit del gruppo come "Stop". Con riprese inedite, in un ambientazione futuristica, la clip restituisce l'immagine di Victoria Adams (ora Beckham), Melanie B, Emma Bunton, Melanie C e Geri Halliwell ai tempi dei loro primi grandi successi, riportando alla mente il 1997.

Le Spice 25 anni dopo

La nuova ristampa di “Spiceworld" arriva dopo le celebrazioni per il quarto di secolo trascorso dalla pubblicazione del disco d’esordio delle Spice Girls con “Spice 25”. "L'era di 'Spiceworld' ha segnato un momento molto divertente per noi", ha dichiarato la formazione: “Avevamo appena pubblicato l’album ‘Spice’, finito al numero uno, viaggiavamo in tutto il mondo, incontravamo i nostri fantastici fan, abbiamo pubblicato il nostro secondo album e avevamo il nostro film! Chi l'avrebbe mai detto? È pazzesco pensare che siano passati 25 anni”.

In questi anni in cui la girl band ha festeggiato anniversari importanti e ha ripensato al proprio passato, si è tanto parlato e scritto del possibile ritorno del gruppo con tutte e cinque le cantanti. Mel B, Mel C, Emma e Geri erano tornate in tour nel 2019, ma a differenza della precedente tournée tra il 2007 e il 2008, Victoria Beckham non era con loro. Di recente però, tra le ipotesi di un nuovo tour mondiale e uno show nel 2023 con il quintetto al completo, oltre a un'intervista sull'argomento di Melanie Chisholm, aka la Sporty Spice, un ritorno delle Spice Girls con Victoria sembra sempre più nell'aria.