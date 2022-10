Il rapper L-Gante a letto con Wanda Nara

Tatuaggi in faccia, canzoni amate dai giovani e video hot: tra moglie e marito non si mette il dito, ma tra ex moglie ed marito ci si mette di mezzo un rapper. Tra Wanda Nara, 36 anni a dicembre, e il calciatore Mauro Icardi, 29, è finta. Ma le fiamme della passione sono tornate a bruciare per la showgirl argentina: Elian Ángel Valenzuela, nome d'arte L-Gante, rapper argentino di 22 anni, ha pubblicato il suo ultimo brano "El ùltimo romantico" accompagnato da un video anticipato da un breve estratto che lui ha condiviso su Instagram e che lascia assai poco spazio all'immaginazione.

La reazione

El-Gante e Wanda, la sua nuova fonte di ispirazione, sono a letto, sotto le lenzuola, senza vestiti, lei gli accarezza il petto, le labbra si sfiorano. Mauro Icardi, ovviamente, è furioso con l'ex moglie: "Ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare. E' arrabbiato e allo stesso tempo triste", ha spiegato Juan Etchegoyen durante il programma della tv argentina "Mitre Live". "Non siamo separati, sono ancora sposato", ha detto il calciatore nel corso di una diretta social. Ha attaccato duramente Wanda, dicendo: "La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e difendere l'indifendibile. È lo zimbello del mondo intero con i suoi comportamenti, con i suoi atteggiamenti".