I Maneskin sorprendono il pubblico con un nuovo brano

I Måneskin danno il via al loro tour mondiale con una grande sorpresa per i loro fan. Alla prima tappa del "Loud Kids" a Città del Messico, infatti, la band romana non si è risparmiata e ha suonato dal vivo, senza preavviso, una nuova canzone.

"Kool kids"

Per inaugurare la nuova tournée, con concerti in programma in diverse città del mondo, il gruppo capitolino ha deciso di fare ai fan e agli spettatori un regalo enorme. In apertura del primo show del tour a Città del Messico, i Måneskin hanno presentato live un inedito intitolato "Kool kids". Dopo aver aperto il concerto a sorpresa con la nuova canzone, la band ha poi proposto in scaletta pezzi tratti dall'album "Teatro d'ira, Vol. I" e i singoli più recenti, come "The loneliest".

"Ieri sera eravate davvero tanti, e abbiamo amato ogni secondo dello show", ha scritto il quartetto capitolino su Twitter dopo il concerto: "Questo era solo l'inizio del nostro tour, e voi ragazzi lo avete reso speciale! Siete stati i primi ad ascoltare la nostra nuova canzone, 'Kool Kids'!”.

Il tour mondiale

Con il concerto a Città del Messico, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno inaugurato la tournée mondiale "Loud Kids", che inizialmente porterà la band a esibirsi in diverse città del Nord America. Il tour vedrà poi i Måneskin riportare la loro musica in Europa dal prossimo febbraio, quando il gruppo tornerà anche a esibirsi in Italia, il nostro e suo Paese.