Madonna si mostra nuda sui social e spiazza i fan

Madonna, con la sua ultima foto, spiazza ancora una volta i fan: la cantante si mostra in topless, con l'icona di una caramella e di un dollaro a coprire i capezzoli. La 64enne e star indiscussa della musica mondiale, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories che hanno subito fatto parlare di sé facendola finire sui titoli di giornali di tutto il mondo. Ma in molti si domandano se stia bene mentalmente perché la foto, oggettivamente, non ha nulla di realmente provocatorio, appare più che altro fuori luogo.

Fan preoccupati

Insomma, un'altra trovata della cantante che, per ora, non è ancora stata censurata dalla piattaforma social: i suoi fan, ultimamente, sono abbastanza preoccupati per lei dopo quel famoso video in cui appariva irriconoscibile e faceva coming out come gay, anche in quel dando segnali di instabilità. Un filmato in cui la si vede cercare di lanciare delle mutandine rosa nel cesto dei panni sporchi: "Se non ci riesco, significa che sono gay", si legge in sovraimpressione. Nell’immagine successiva si vede che le mutandine finiscono fuori dal cesto. E poi la scritta: "I miss, i’m gay". Un gioco per raccontare una verità?