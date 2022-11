“Rave, eclissi” è il primo album di Tananai

Dopo essere arrivato all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a Sanremo 2022 con “Sesso occasionale”, una serie di singoli e il tormentone estivo con Fedez e Mara Sattei “La dolce vita”, Tananai è pronto per dare alle stampe il suo primo album di inediti.

L’album di debutto di Tananai

È “Rave, eclissi” il titolo del progetto ce segna l’esordio sul mercato del disco del cantante milanese, all’anagrafe Alberto Ramusino, classe 1995. Il disco includerà 15 tracce in cui saranno racchiuse le diverse anime di Tananai come artista, produttore, cantautore ma anche uomo figlio del suo tempo e della società in cui è cresciuto. L’album, che conterrà anche i singoli già noti come “Abissale”, tratterà diverse tematiche, tra cui amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita e di divertirsi.

“‘Rave, eclissi’ è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni”, ha raccontato l’artista, prima di spiegare: “C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita”.

Il ritorno dal vivo

Tananai presenterà dal vivo il suo primo album “Rave, eclissi” il prossimo anno, in occasione del tour nei club. La musica del cantautore viaggerà per l’Italia a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.