Coma_Cose: "Siamo stati separati per un mese"

Coma_Cose, cioè Fausto Lama e Francesca Meisano, con il nuovo disco “Un meraviglioso modo di salvarsi”, dopo il successo di “Fiamme negli occhi” sul palco del Festival di Sanremo 2021 e l’uscita di “Nostralgia”, hanno avuto il coraggio di non fossilizzarsi sull’idea di duo, di coppia, di genere urban, di tutto quello che hanno sempre cercato di appiccicare loro addosso. “È un disco che si pone una domanda: dobbiamo salvarci, ma da che cosa? In primis da noi stessi – racconta Fausto a Rockol - noi ci siamo salvati allontanandoci da ciò che ci circondava. La nostra carriera parte davvero dal niente, è stata una grande scommessa sin da subito. E siamo arrivati fino al Festival di Sanremo. Ma a quel punto ci siamo sentiti spaesati. In noi è sempre stato forte uno spirito naif, abbiamo sempre ricercato delle vie di fuga. E per ritrovarci abbiamo dovuto recuperare la nostra intimità”.

Tornare al paesello

A un certo punto è stato necessario anche prendersi una pausa e del tempo per se stessi. “Non c’è stata una vera crepa sentimentale, ma abbiamo sentito la necessità di allontanarci geograficamente per stare un po’ soli, per recuperare i nostri spazi – svela Fausto – io sono tornato al paesello e lei pure (Fausto è di Salò, Francesca è di Pordenone, ndr). Proprio in quel periodo, durato un mesetto, ho scritto il pezzo ‘Sei di vetro’, l’ho mandato a Francesca e abbiamo capito che ce n’era ancora...Abbiamo tenuto quel provino originale. Abbiamo scritto un’altra canzone su queste dinamiche di coppia, ma non l’abbiamo messa nel disco. Vedremo che cosa farne…”.