Dua Lipa: una scollatura da urlo manda in tilt i social

Dua Lipa manda in tilt i social. La popstar ha pubblicato alcuni scatti in cui indossa un vestito aderente con una scolatura da urlo. Oltre alle canzoni, che hanno conquistato il mondo, Dua (qui il suo recente collegamento con la nostra radio) ha saputo lasciare il segno anche nel mono della monda, rivendicando una femminilità che è diventata fonte di ispirazione per tanti. Proprio a Vogue qualche settimana fa raccontava: "È sempre giusto parlare di femminismo. Significa parlare di diritti e di equità. Tutte le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini, tutte le donne devono essere trattate come gli uomini, pagate come gli uomini. Non dobbiamo essere considerate il sesso debole. Non dobbiamo essere lasciate da parte. Questo per me è il femminismo. Ed è una battaglia sempre attuale. Anche nella moda: dobbiamo essere libere di indossare quello che vogliamo e dobbiamo essere noi a decidere decidere come vogliamo essere rappresentate".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)