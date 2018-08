Vasco Rossi in spiaggia scatena il caos

Suo malgrado, ogni volta che Vasco Rossi va in spiaggia genera il caos. In questi giorni per andare a correre sulla spiaggia di Castellaneta Marina (Taranto) ha bisogno di un servizio di sicurezza con tanto di bodyguard, a causa dei fan che lo rincorrono e lo assediano chiedendo autografi e selfie. Il Komandante si trova in Puglia da una decina di giorni, sta recuperando le forze dopo il trionfo del Vasco Non Stop Live all'inizio dell'estate.

«E al ritorno ..con un po’ di organizzazione ..è andata bene..!!», ha scritto proprio Vasco sul suo account Instagram, condividendo il video del finale della sua corsetta in spiaggia circondato da bodyguard e fan, mentre torna nella sua villetta circondato da due ali di folla. «Cronaca giornaliera di “ordinaria follia” da Castellanetabeach», ha aggiunto.