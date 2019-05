Benji & Fede: fuori oggi il nuovo singolo Dove e Quando

Oggi, 31 maggio, esce il nuovo singolo di Benji & Fede, Dove e Quando.

Il duo, che si era preso una pausa di 3 mesi dal mondo musicale e social, è tornato con un brano che vede la collaborazione con Merk & Kremont, con cui avevano già lavorato insieme in Tutto per una ragione, brano in featuring con Annalisa, che ha raggiunto il Doppio Disco di Platino.

Benji & Fede, in 4 anni, con 4 album hanno raggiunto sempre il primo posto in classifica e sono anche entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti.