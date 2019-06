Benji & Fede: ecco il video del nuovo singolo "Dove e Quando"

Uscito venerdì scorso, 31 maggio, "Dove e Quando" è il nuovo singolo di Benji & Fede. Oggi, appena 2 ore fa, è stato pubblicato anche il video. Un ritorno alla grande per il duo di Modena, che con questa canzone hanno deciso di lanciare il tormentone dell'estate 2019. L'annuncio arriva dalle pagine social dei due artisti.

Nel filmato si vede la coppia in una location di mare che si diverte. La voglia d'estate, di far tardi la sera tra amici e 4 chiacchiere, nella spensieratezza di un'atmosfera avvolgente e fresca. Il video di "Dove e Quando" è tutto questo. Fa venire proprio voglia di stare bene in allegria, senza pensieri.

Il ritmo latino e la musica orecchiabile hanno già presa su tutti i fan del duo. Ecco il ritornello della canzone, quello che entrerà nella nostra testa e non ne uscirà più:

"Tu dimmi dove e quando

dimmi dove e quando

da stasera non arrivo in ritardo

e non ho più nessuna scusa stupida

non conta neanche il traffico che c’è".