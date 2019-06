Jay-Z è il primo artista hip-hop a essere diventato miliardario

È Jay-Z il Paperone della musica hip-hop: secondo Forbes è proprio lui il primo rapper a essere diventato miliardario. Se è riuscito a entrare nel gruppo degli artisti più ricchi del mondo, tra l’altro, non è solo grazie alla musica: Jay-Z, infatti, anche grazie alla collaborazione con la moglie Beyoncé, ha costruito un vero e proprio impero, una macchina da soldi inarrestabile.

Oltre ai soldi derivati dalla musica in streaming e dall’etichetta discografica Roc Nation, infatti, il rapper ottiene lauti guadagni anche in diversi altri ambiti, dal mercato immobiliare fino alla produzione di cognac. Paradossalmente, nello specifico, la maggior parte dei guadagni del rapper non derivano dal mestiere per il quale è diventato famoso: sarebbero, infatti, circa 300 milioni i proventi della produzione di champagne, 220 invece, quelli ottenuti tramite altri investimenti, tra i quali anche le azioni di Uber, mentre 100 sono i milioni guadagnati con la produzione di cognac.

In campo musicale, invece, Jay-Z guadagna “solo” 100 milioni circa da Tidal, il servizio di musica in streaming che ha lanciato nel 2015, mentre con la sua etichetta discografica Roc Nation fattura circa 75 milioni. Infine, dalle proprietà immobiliari ottiene circa 50 milioni di dollari, mentre dal mercato dell’arte circa 70. Com’è noto, anche Beyoncé è tra le popstar più ricche e più pagate al mondo: lei e Jay-Z insieme, insomma, formano davvero una coppia d’oro.

Ascolta la nostra web radio dedicata alla musica hip hop e R'n'B.