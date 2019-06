Modà: annunciato il nuovo singolo in uscita il 21 giugno

Dopo una lunga pausa, l'attesa dei fan dei Modà è finita: la band composta da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria) è ufficialmente tornata!

Il loro nuovo singolo, infatti, uscirà il 21 giugno, ma non solo: i Modà stanno lavorando ad un nuovo album, che uscirà in autunno, e, da dicembre, torneranno live nei Palasport con l'anteprima del loro tour.

Di seguito le date dell’anteprima tour nei palasport:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti saranno disponibili in pre-sale, solo per gli iscritti al fanclub ufficiale, a partire da domani alle 16. Mentre dall'8 giugno, sempre dalle 16, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e da lunedì 10 in tutti i punti vendita.

Radio 105 è radio partner del tour dei Modà.