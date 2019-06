Fedez a Papa Francesco: "Ho tante cose da suggerirti, Francy"

Fedez ha deciso di rivolgersi direttamente a Papa Francesco in una stories di Instagram. Il rapper di Milano ha ripreso un articolo di giornale in cui il pontefice affermava che "siamo più social e meno sociali", paragonando questa affermazione con il testo della sua canzone (e di J-Ax) "Comunisti col Rolex".

Ecco cosa ha scritto il marito di Chiara Ferragni: "Papa Francesco ha citato un mio vecchio testo (a sua insaputa). Ne ho altre da suggerirti, se vuoi, Francy". Ovviamente l'artista ironizza ed è ben consapevole che Papa Francesco non conosce il testo del brano in questione, che recita così: "Perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale".

Durante l'Omelia di Pentecoste, il Papa ha fatto un discorso più complesso e ha detto: "Va di moda aggettivare, purtroppo anche insultare. Viviamo in una cultura dell’aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose. È anche una cultura dell’insulto. Poi ci rendiamo conto che fa male, a chi è insultato ma anche a chi insulta. Rendendo male per male passando da vittime a carnefici, non si vive bene. Chi vive secondo lo Spirito, invece, porta pace dov’è discordia, concordia dov’è conflitto".

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!