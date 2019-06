Laura Pausini: "Tifo per le azzurre. Ho dovuto combattere come loro"

Laura Pausini ha scritto una lettera a La Stampa in cui dichiara di essere una grande tifosa della nazionale di calcio femminile. La cantante ha rivelato di rivedersi in loro, nella loro grinta e nella difficoltà che stanno affrontando, soprattutto nella lotta contro i pregiudizi di cui ancora oggi le donne sono vittime.

Laura scrive: "Mi rivedo moltissimo in Sara Gama e in tutte le atlete della nazionale, nei loro occhi, nella loro grinta e nella voglia di buttarsi a capofitto su ogni pallone come fosse l’ultimo da poter calciare nella vita. Anche per me ogni nota era importante, ogni parola, ogni canzone che cantavo, non per far sentire la mia voce ma per dare me stessa al pubblico. Ho dovuto combattere, come queste ragazze, contro la diffusa credenza che la musica femminile, come lo sport femminile, non possa suscitare lo stesso interesse di quella fatta dai colleghi maschi. Eppure non è così".

Per la cantante l'unica discriminante dovrebbe essere il talento e tutti dovrebbero avere pari opportunità. La Pausini definisce queste "leonesse" un grande esempio e spera che siano d'ispirazione per la sua bambina, Paola, che oggi ha 6 anni.

Poi, sapendo che molte di loro sono sue fan, coglie l'occasione per invitarle tutte ad uno dei suoi concerti con Biagio Antonacci negli stadi.

La sua lettera si chiude con un ringraziamento: "Grazie per l’emozione e per come state contribuendo ad abbattere inutili pregiudizi che speriamo in un futuro prossimo di raccontare solo al passato".

(Credits photo: Instagram)

