Ecco le prime dichiarazioni di Ligabue dopo l'inizio del tour

Dopo la prima data di Bari, Luciano Ligabue ha rilasciato una dichiarazione su Facebook: "Allora: il tour è cominciato e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, dall’altro è anche vero che l’altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare".

"E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se (fortunatamente) sommersa dalle vostre".

Alla fine del post, Luciano ha deciso di lanciare un messaggio per complimentarsi con le persone che lo stanno accompagnando in tour: "La produzione (e quindi lo spettacolo) che stiamo portando in giro è una delle nostre migliori di sempre (e non verrà ridotta in nessuna situazione), la band è in formissima e il cantante c’ha più voglia che mai".

