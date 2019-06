Anna Tatangelo e il bikini mozzafiato manda i fan in visibilio

Un fisico perfetto. È così che Anna Tatangelo si mostra sui social. In vacanza a Mykonos, la cantante sfoggia alcune foto in bikini... e il web va in visibilio. Uno striminzito due pezzi, di colore rosa e azzurro, le stringe le curve mozzafiato. Anna sa di essere bella e non ne fa un mistero.

L'artista in questi giorni si trova sull'isola greca con un gruppo di amici, e dalle foto e storie che pubblica non si vede neanche una volta l'amato Gigi D'Alessio. Che fine avrà fatto? Perché la Tatangelo è partita senza di lui? Nel frattempo, lei si diverte, tra notti in spiaggia, passeggiate nel paesino e feste a tutte le ore.

Visualizza questo post su Instagram Mykonos ☀️@flaviapadovan1 @marcolin_eyewear Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 20 Giu 2019 alle ore 3:36 PDT

Un look da urlo il giorno... ma anche la sera. Anna decide di vestirsi in modo molto attillato, pur mantenendo una certa sobrietà negli abiti che sceglie. Non manca qualche gag: in alcuni video, la cantante scherza e balla muovendo in modo molto sexy il lato B.

I follower sono rimasti senza parole... e anche senza fiato. Come biasimarli, la loro beniamina è davvero stupenda!