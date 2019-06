Fedez si fa biondo platino e la Ferragni reagisce in modo epico

Fedez una ne pensa e cento ne fa. L'ultima, solo in ordine di tempo, riguarda il look del rapper milanese. Federico, infatti, con l'arrivo della bella stagione, ha deciso di dare una sferzata di colore alla sua capigliatura. Ecco che spunta su Instagram (ovviamente) uno scatto che lo ritrae con i capelli biondo platino! Eccolo.

Visualizza questo post su Instagram Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 25 Giu 2019 alle ore 11:28 PDT

"Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi", ha scherzato nella didascalia alla foto l'artista. I follower, come sempre, non si sono fatti sfuggire l'occasione per commentare. C'è chi approva e chi, invece, pensa che stia meglio castano, al naturale. Ma Chiara Ferragni come avrà preso il cambiamenti radicale del marito?

A quanto pare bene, anzi benissimo. Chiara ha commentato così la trasformazione: "Ma quanto sei figo amore mio ", con tanto di cuore trafitto. Bel colpo Fedez... se l'influencer più famosa al mondo dà il suo consenso, allora vuol dire che hai fatto proprio la scelta giusta. Ma non è che volevi assomigliare a Justin Bieber?!

