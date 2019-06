Vegas Jones: il singolo "Puertosol" disponibile dal 28 giugno

Il rapper di Cinisello Balsamo, Vegas Jones, torna con un nuovo singolo. Da venerdì 28 giugno, online su tutte le piattaforme, negli store digitali e in radio arriva "Puertosol". Il pezzo è stato prodotto da Boston George ed è già disponibile in pre-save su Spotify. Sarà un grande successo. L'artista dà l'annuncio sui social, anticipando la cover della canzone. Eccola.

Visualizza questo post su Instagram PUERTOSOL prod @therealbostongeorge fuori ovunque venerdi 28/06 ☀️ Un post condiviso da VEGGIE BELAIR (@vegasjones) in data: 25 Giu 2019 alle ore 5:00 PDT

Il suo album di esordio in studio, "Bellaria", pubblicato nel 2018, con 25mila copie vendute è già Disco d'Oro. Ma non solo: nella classifica FIMI, il progetto discografico del rapper si è posizionato in top 3. Con 56 milioni di stream e più di 44 milioni di views su YouTube, il singolo "Malibu", estratto dal primo album, ha raggiunto la certificazione doppio Disco di Platino. Famose anche le sue collaborazione artistiche. Solo per citarne alcune: Gemitaiz, Maneskin, Emis Killa, Baby K e Guè Pequeno.

Insomma, il cantante sa cosa piace al suo pubblico!

