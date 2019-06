È morto il padre di Eminem, i due non hanno mai avuti rapporti

È morto, all'età di 67 anni, il padre biologico di Eminem. L'uomo è stato colto da malore nella sua abitazione a Fort Wayne, in Indiana. Padre e figlio non hanno mai avuto alcun rapporto. A dare la notizia, il magazine TMZ: sarebbe stato colto da un infarto.

Il conflitto tra Eminem e il padre era una cosa nota. Più volte il rapper, sia nelle interviste rilasciate che nei testi delle sue canzoni, aveva accusato Bruce Mathers di averlo abbandonato da bambino. La madre dell'artista e il padre si erano separati poco dopo la nascita di Marshall. Successivamente si trasferirono a Detroit, mentre il padre se ne andò in California, dove risiedevano altri suoi due figli. Da qui più nessun contatto.

Secondo le sue dichiarazioni, il cantante aveva più volte cercato di avvicinare il padre durante l'adolescenza, ma non era mai riuscito a parlarci. Poi nel 2001, è stata pubblicata una lettera in cui Bruce ha spiegato le motivazioni di tale allontanamento, dando la colpa all'ex compagna che non gli ha mai permesso di vedere il figlio. Un tentativo questo per cercare di ricucire i rapporti quando Eminem diventò famoso. Ecco un stralcio di quella lettera: "Dite a mio figlio che gli voglio bene. Non mi interessano i suoi soldi, voglio solo che lui sappia che io sono qui, se lui vorrà ci sarò per lui. Per anni ho provato a parlare con lui, cercando di contattarlo tramite la famiglia di sua madre, ma non ci sono mai riuscito".

Il rapper non rispose mai all'appello del padre.

