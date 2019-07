Eros Ramazzotti difende la figlia Aurora: "Non è raccomandata"

"Il rischio che Aurora possa essere considerata una raccomandata per il fatto di avere come genitori me e Michelle purtroppo c'è sempre, ma noi ce ne sbattiamo!". Senza mezzi termini Eros Ramazzotti difende la figlia da chi l'accusa di essere raccomandata e di far parte del mondo dello spettacolo solo perché "figlia di". Essere figlia d'arte non è di certo facile, e Aurora non è di certo la sola in questo universo.

Ma Eros ha deciso di prendere le sue difese e in una recente intervista ha parlato di sua figlia. "L’invidia della gente non ci tocca perché siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno", ha dichiarato il cantante. Non ha perso occasione, inoltre, per raccontare a tutti il bellissimo rapporto che lo lega alla primogenita.

"Con Aurora? Ho un rapporto bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani. Io non sono un padre severo. Alla fine qualche ca**ata l'ho fatta anche io alla sua età, è normale. Ma lei è cresciuta bene. È una ragazza con molto piglio e tanta voglia di imparare", ha detto nell'intervista.

Aurora è cresciuta nell'amore, nonostante il divorzio dei genitori, e come sostiene il padre "ha la vita in corpo". Le critiche le scivolano addosso, va dritta per la sua strada. Determinata e bellissima, Aurora Ramazzotti ha davanti a sé un grandissimo futuro. Del resto, buon sangue non mente.