Billie Eilish confessa: “Non riesco più a fidarmi delle persone”

Quando si diventa famosi la vita cambia, così come cambiano anche i rapporti con le persone che fanno parte della propria vita. Non è semplice affrontare questi cambiamenti soprattutto a 17 anni: è quello che sta passando Billie Eilish, la quale ha raccontato che ormai riesce a parlare e a confidarsi solo con il suo analista, dopo che il successo sembra averle fatto terra bruciata intorno.

“Non so, sembra che alle persone non piaccia il mio lavoro – ha spiegato Billie al Sunday Times - Non posso confidarmi con nessuno al riguardo, perché o sembra che mi sto vantando oppure che sono ingrata”.

Per la giovane cantante, dunque, i rapporti con gli amici sono diventati davvero complicati: “La fiducia è una cosa seria. Alcuni amici davvero intimi dei quali credevo di potermi fidare l’anno scorso mi hanno spu***nato e poi si sono lamentati – ha raccontato - Io ero tipo: che diamine state facendo tutti? Se dovete sputtanarmi, almeno godetevi il momento. Non so più come fidarmi delle persone”.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit dal 2000 a oggi!