Andrea Damante: in uscita l'inedito Think About ft. Malu Trevejo e Yung Miami

Venerdì 5 luglio uscirà il nuovo singolo inedito di Andrea Damante. Noto anche per le sue vicende amorose, l'artista è pronto a lanciare il suo ultimo lavoro, "Think About", che lo vede collaborare con Malu Trevejo e Yung Miami. La prima è il fenomeno latino del momento, con i suoi 145 milioni di views su YouTube e 7,8 milioni di follower su Instagram. La seconda, invece è una rapper americana, già protagonista di featuring importanti, come per esempio quella con Drake. Ecco la cover.

Andrea nasce artisticamente come produttore musicale e DJ, prima ancora di partecipare al salotto di Maria De Filippi, come tronista di "Uomini e Donne". La sua passione per la musica non è mai stato un mistero. E tra un flirt e l'altro, ha prodotto pezzi come "Follow My Pamp" e "Rub It".

