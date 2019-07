Shawn Mendes a Camila Cabello paparazzati mano nella mano

Shawn Mendes e Camila Cabello sono stati avvistati ieri sera nella zona di West Hollywood e paparazzati mano nella mano.

Nelle foto che stanno facendo il giro del web, i due cantanti si vedono passeggiare insieme e, in una di queste, sembrerebbero addirittura baciarsi.

Shawn e Camila si sarebbero recati a Los Angeles per festeggiare il 4 luglio, festa dell’Indipendenza. Secondo alcune fonti che hanno riportato la notizia, i due avrebbero trascorso insieme il pomeriggio e la serata in giro per la città.

Shawn Mendes and Camila Cabello out together in Los Angeles last night #2 pic.twitter.com/JvcbBnhgku — Shawn Mendes Media (@ShawnM_HQ) 4 luglio 2019

I due cantanti sono amici di vecchia data. Hanno infatti collaborato per il singolo "I Know what you did last summer" uscito nel 2015 e proprio recentemente hanno registrato un nuovo pezzo dal sapore latino, decisamente sensuale, "Señorita", che racconta la storia d'amore tra una cameriera (interpretata da Camila Cabello) ed un avventore del locale (Shawn Mendes).

Già ai tempi della prima collaborazione, molti fan avevano fantasticato su una loro love story, ma a quanto pare i tempi non erano maturi.

Adesso però, l'amicizia che li lega da tempo potrebbe essersi effettivamente trasformata in una storia d'amore...

(Credits photo: Instagram/Twitter)