La #bottlecapchallenge di Mariah Carey: guarda cosa fa con la voce

In questi ultimi giorni sta impazzando un'altra sfida sui social. Si tratta della #bottlecapchallenge, dove tutti sono chiamati a stappare una bottiglia senza utilizzare le mani e a postare il video della loro impresa. Tra le tante persone che lo hanno fatto c'è anche Mariah Carey. La cantante ha pensato di usare la cosa più potente che ha per far saltare il tappo: la sua voce. Il risultato è pazzesco. Eccolo.

Visualizza questo post su Instagram Challenge accepted! #bottlecapchallenge Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey) in data: 7 Lug 2019 alle ore 9:00 PDT

Con un "semplice" acuto la cantante è riuscita a far volare il tappo! I fan sono impazziti... like e commenti hanno invaso il suo account Instagram. Le vibrazioni altissime che la sua splendida voce ha, sono state in grado di stappare la bottiglia in un secondo. Incredibile!

Molti sono stati i vip che si sono cimentati in questa nuova challenge, ma nessuno è riuscito a fare quello che ha fatto Mariah. In pochissimo tempo, infatti, il video è diventato virale. Tra l'altro nella clip, l'artista americana è la protagonista di un simpatico siparietto che ha fatto ridere tutti. Ad apertura del video, la vediamo sistemarsi come in una mossa di karate, proprio come ha fatto l'attore Jason Statham, che è riuscito a svitare il tappo con un calcio rotante.