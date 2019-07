È ufficiale, Camila Cabello e Shawn Mendes stanno insieme

Nel mondo dello spettacolo si è formata una nuova coppia, quella formata da Shawn Mendes e Camila Cabello: nei giorni scorsi si è vociferato molto sulla loro possibile relazione dopo la recente collaborazione che li ha visti lavorare insieme.

Finalmente è arrivata la conferma, i due giovani artisti stanno insieme: non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali, sono bastate le foto che li ritraggono in atteggiamenti affettuosi a West Hollywood, dove si sono concessi un brunch romantico nel fine settimana. Shawn e Camila si sono accorti dei fotografi che li stavano immortalando, ma non si sono nascosti, un chiaro segnale del fatto che ormai vogliono uscire allo scoperto e vivere il loro amore alla luce del sole.

Poco prima di questo avvistamento, Shawn aveva provato a mettere a tacere i rumors, indicando Camila come una semplice amica; evidentemente poi ci avrà ripensato e avrà deciso di non nascondersi più, stanco dei paparazzi che li seguono ovunque. Nei giorni scorsi, tra l’altro, Camila ha assistito all’esibizione del suo amato a Los Angeles: “Sei stato straordinario, sei surreale”, gli ha scritto sui social, accompagnando il messaggio da un cuoricino.

