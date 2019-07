Sfera Ebbasta: "Mi chiedo se chi mi ha sempre preso per il c**o sia riuscito a realizzarsi nella vita"

"Da ragazzino una delle frasi che mi dicevano più spesso quelli grandi era: Oh ma tu sei un reppettaro? Yo Yo bella zio?". Esordisce così Sfera Ebbasta in una stories su Instagram dove decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ora che ha raggiunto il successo, e nessuno lo ferma più, se lo può permettere.

"Mi prendevano per il c**o per il mio modo di vestire, per la musica che ascoltavo o semplicemente perché non ero come loro. Col tempo mi sono perso le mie rivincite e ora nessuno mi dice "Yo Yo bella zio", fare il reppettaro mi ha permesso di avere tutto quello che sognavo; mi chiedo se chi mi ha sempre preso per il c**o sia riuscito a realizzarsi nella vita!?".

Capita spesso nella vita che se non ti uniformi alla massa sei preso di mira, in giro dai tuoi compagni di scuola e dalla gente che passa per strada. L'importante, però, è credere sempre nei propri sogni... proprio come ha fatto Sfera Ebbasta che oggi è arrivato al successo.

Il post continua così: "La morale della favola è che l'odio e la cattiveria sono dappertutto, ma tu devi essere superiore e decidere se stare dalla parte di chi critica senza fare niente o se stare dalla parte di chi è criticato perché fa qualcosa di diverso".

