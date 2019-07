Tiziano Ferro ha detto sì al suo Victor Allen (anche) in Italia

Dopo il matrimonio in gran segreto a Los Angeles, Tiziano Ferro e Victor Allen hanno detto sì anche in Italia. Il 13 luglio, presso una villa a Sabaudia, il cantante ha sposato l'uomo che è al suo fianco da 3 anni. Durante un'intervista, Tiziano - che in genere è molto riservato sulla sua vita privata - ha dichiarato che il "matrimonio è qualcosa di fortemente sconvolgente". "Con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere", ha continuato poi.

"Anche se è solo un titolo, io ho voluto farlo perché vivo in un mondo in cui ci si dimentica delle cose importanti, ci si dimentica della felicità. Ci si dimentica anche del fatto che abbiamo tante cose belle tra le mani". Gli sposi erano vestiti in abito blu, come nella cerimonia in America, e non hanno voluto regali. Hanno devoluto tutto in beneficenza: a un centro di salvataggio per cani in USA e al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

Tiziano ha anche ringraziato i suoi genitori che hanno sempre sostenuto questa unione. Victor, 54 anni, è un imprenditore di Los Angeles. Oggi ha un'agenzia di marketing e tempo fa era consulente della Warner Bros. Alla celebrazione del rito civile in Italia erano presenti una quarantina di persone, solo i parenti e gli amici più cari. Un matrimonio blindatissimo come nello stile riservato della coppia, che non ha mai dato la loro storia in pasto ai tabloid.

Il cantante ci ha tenuto poi a ringraziare tutti i fan, che con educazione e sensibilità, hanno partecipato con i loro messaggi a questo momento bellissimo della sua vita.

