Biagio Antonacci sta lavorando a un nuovo album: il video annuncio

Biagio Antonacci tornerà a farci sognare con nuove canzoni. L'artista, infatti, sta lavorando alla sua prossima fatica discografica. A confermarlo lui stesso in un video pubblicato sui social. Nella clip, vediamo il cantante in studio di registrazione, insieme al chitarrista Placido Salamone. Nella clip promo si vedono i due artisti mentre fanno alcune prove, scherzano e ridono. Addirittura Biagio chiede a Placido di fargli un fa bemolle ma non troppo molle. "Fai un fa bemolle duro", dice il cantante. La clip si chiude con un messaggio inequivocabile: "Il disco che verrà".

I fan sono impazziti, non vedono l'ora di tornare ad ascoltare le poesie in musica del loro beniamino. L'ultimo album di Antonacci risale al 2017, "Dediche e manie", che raccoglie hit come "Fortuna che ci sei", "Mio Fratello" e "In mezzo al mondo". Nel frattempo, Biagio è impegnato con Laura Pausini in un tour che sta avendo un successo enorme e che ripercorre le carriere della coppia in grande stile.

Il prossimo appuntamento live delle due star della musica italiana è fissato per questa sera allo Stadio Olimpico di Torino. Poi la coppia andrà a Padova, a Pescara, a Messina e a Cagliari.