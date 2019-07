Katy Perry: in arrivo il nuovo singolo "Harleys in Hawaii"

Katy Perry è stata recentemente intervistata dal conduttore radiofonico Zach Sang. Durante la chiacchierata la popstar ha rivelato la prossima uscita di un nuovo brano intitolato "Harleys in Hawaii" e, a giudicare dalle sue parole, potrebbe trattarsi del suo nuovo singolo.

In an interview with @ZachSang1, @KatyPerry reveals she has a new song titled “Harley’s In Hawaii” & reveals the inspiration behind the track.



pic.twitter.com/1glOh8KTcu — Pop Crave (@PopCrave) 17 luglio 2019

Ma non è tutto. Le dichiarazioni di Katy arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione di alcuni scatti da parte del magazine "The Sun". Le immagini, tratte da un videoclip, mostravano la popstar proprio in sella ad una Harley Davidson (una citazione del titolo del singolo in arrivo).

L'ultimo lavoro della Perry risale allo scorso maggio, quando la popstar ha lanciato il singolo "Never Really Over".

Va detto che Katy in questo momento non è concentrata soltanto sulla musica... In vista c'è anche il matrimonio con Orlando Bloom.

I due, secondo alcune fonti, andranno all'altare prima della fine di quest'anno.

(Credits photo: Instagram/katyperry)

