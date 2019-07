Katy Perry e Taylor Swift hanno fatto pace: l'esempio dell'amicizia

Katy e Taylor sono di nuove amiche. Le due cantanti avevano litigato nel 2014, quando la Swift aveva detto a tutti che la Perry le aveva "rubato" i suoi ballerini per un tour. Dopo anni di dissapori, oggi che hanno fatto pace, la star di "Teenage Dream" ha rilasciato un'intervista dove parla di quello che è successo. "Io posso fidarmi di lei e lei può fidarsi di me", ha rivelato in un'intervista la futura moglie di Orlando Bloom. "Ci vedremo agli eventi musicali e non ci eviteremo - ha continuato - Ci abbracceremo! È bello aver avuto questa opportunità di cambiare, e spero che tante persone possano imparare qualcosa da ciò".

La volontà di Katy Perry con queste parole è quella di essere un esempio per tutte le persone che, a torto o ragione, litigano e non si parlano più per molto tempo. A volte le circostanze della vita possono separare chi si vuole bene, la vera forza però sta nel recuperare il rapporto e andare avanti.

Katy non ha perso occasione, durante l'intervista di parlare del suo fidanzamento con l'attore Orlando Bloom, del quale è molto innamorata. Ecco le sue parole al riguardo: "Stiamo andando a gonfie vele e facciamo il possibile per preparare le basi per costruire una casa da sogno! Parlo più dal punto di vista figurato, emotivo. È importante per noi creare queste basi prima di compiere il gran passo".

