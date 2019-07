Katy Perry si ingelosisce per uno scambio di messaggi tra Orlando Bloom e Jennifer Aniston

Katy Perry e Orlando Bloom stanno organizzando le nozze e, fino a poco tempo fa, sembravano più innamorati che mai. Secondo quanto riportato da The Digital Wise, però, in questi ultimi giorni tra i due ci sarebbe qualche problema, causato da Jennifer Aniston.

L’attrice di Friends, infatti, avrebbe scambiato alcuni messaggi con Orlando Bloom e Katy Perry li avrebbe letti, andando su tutte le furie. In realtà, c’è da dire che tra i due attori c’è da sempre una profonda amicizia; tuttavia, secondo una fonte vicina alla coppia, sembra che lo scambio di messaggi sarebbe parso inappropriato a Katy Perry.

Ecco perché la cantante pare abbia espressamente chiesto a Jennifer Aniston di stare alla larga dal suo futuro sposo e di non mandargli più messaggi. I testi in questione non sono stati resi noti, certo è che se Katy Perry si è infuriata in questo modo, evidentemente qualcosa di ambiguo deve esserci stato, altrimenti vorrebbe dire che è semplicemente troppo gelosa e forse anche un po’ insicura.

Chissà, forse si tratta invece solo di ansia per le nozze imminenti: com’è noto, la cantante e Orlando Bloom si sono conosciuti alla serata dei Golden Globes di qualche anno fa e si sono fidanzati ufficialmente lo scorso febbraio quando lui le ha chiesto di sposarlo con un meraviglioso anello, dopo tre anni di relazione durante i quali ci sono già stati degli alti e bassi, come del resto accade a tutte le coppie.

