Ed Sheeran e Travis Scott: insieme sul palco per "Antisocial"

È la prima volta che cantano insieme sul palco la canzone che li ha visti collaborare. Stiamo parlando di Ed Sheeran e Travis Scott e della loro "Antisocial", uscita qualche giorno fa. Durante la tappa di Londra dell'Astro World Tour di Travis Scott, lo scorso 16 luglio, Ed Sheeran ha fatto una sorpresa al suo amico e collega. E insieme hanno dato vita a uno spettacolo apprezzatissimo da tutto il pubblico presente.

Tantissimi sono i video che stanno girando in rete dell'esibizione dei sue artisti. Un momento veramente magico, che ha sancito una grande collaborazione.

.@trvisXX just brought out Ed Sheeran in London tonight #GotThatHipHop @TheO2 @O2music

Via IG: hunny.mims pic.twitter.com/sj2GQimSa5