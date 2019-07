Sam Smith vede Lizzo in concerto e commenta: "È unica"

Sam Smith è andato a vedere un live di Lizzo ed è rimasto esterrefatto. La star britannica ha poi pubblicato una foto del backstage con la rapper britannica e ha speso parole bellissime per lei. "Sono davvero felice di aver incontrato @lizzo l’altro giorno. Il suo spettacolo era fuori dal mondo! Mi ha fatto sentire così in alto!! Lei è l’unica. Non vedo l’ora di vederti conquistare il meraviglioso mondo".

Parole bellissime che arrivano direttamente da una star di calibro internazionale come Sam che, come molti sanno, non ha nulla della star capricciosa. Anzi, è sempre molto divertente e ironico e non perde mai occasione per andare a vedere altri cantanti dal vivo. È di pochi giorni fa, infatti, un suo meraviglioso video che mostra la commossa reazione di fronte all'esibizione di Celine Dion, suo mito da sempre. Nel frattempo, Sam Smith ha fatto appena uscire il suo nuovo singolo, "How Do You Sleep?".

Lizzo, classe 1988, è una vera promessa della musica rap mondiale. Ha iniziato a rappare già a 14 anni e da quel momento non si è mai più fermata.