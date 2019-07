Katy Parry: due rapper cristiani l'accusano di plagio per "Dark Horse"

Katy Parry avrebbe copiato una canzone dei rapper cristiani Marcus 'Flame' Gray e Chike-Ojukwu per realizzare la sua hit "Dark Horse". Per questo motivo è stata accusata di plagio. I due artisti sostengono che la cantante "ha creato una falsa associazione tra la musica di Joyful Noise e la stregoneria anti-cristiana, pagana, di magia nera e degli Illuminati evocata dalla sua canzone". Il brano protagonista del plagio sarebbe appunto "Joyful Noise".

La cantante si è dovuta presentare davanti al giudice a Los Angeles e ha respinto tutte le accuse dei due rapper. Ha anche aggiunto di non aver mai ascoltato quel brano, prima che non la accusassero di plagio. Una star del suo calibro non può di certo permettersi una cosa del genere. Ma i due non ci stanno e hanno accusato la Perry di aver rovinato loro la reputazione. Da quando il pezzo "Dark Horse" è diventato un successo mondiale, la loro "Joyful Noise" non ha più una sua identità.

Ma l'artista si è difesa ancora, affermando di aver composto quella canzone nella sua casa di Santa Barbara nel momento in cui Dr. Luke, produttore e suo collaboratore, le ha spedito la base musicale. Il processo andrà avanti nelle prossime settimane e ci saranno sicuramente altri aggiornamenti.