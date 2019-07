Selena Gomez festeggia il compleanno a Roma

Sono tante le star che in questo periodo sono in Italia per le vacanze estive. Tra queste c’è anche Selena Gomez che, proprio in questi giorni, è stata a Roma: è proprio nella capitale che la cantante ha deciso di festeggiare i suoi 27 anni.

Su Instagram Selena ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae su una terrazza con una meravigliosa vista di Roma al tramonto alle sue spalle. Con questo post la cantante ha voluto ringraziare tutti i fan che le hanno fatto gli auguri.

“Bene, ho 27 anni adesso – ha scritto nel messaggio – volevo ringraziare ciascuno di voi per le vostre parole nel giorno del mio compleanno. Non si tratta solo di messaggi veloci. Il pensiero che sta dietro a ogni parola che mi scrivete di solito finisce per farmi piangere lacrime di riconoscenza, come ho fatto la scorsa notte – ha raccontato per poi concludere – prego per tutti voi. Vi amo”.

Dopo aver festeggiato il compleanno a Roma, Selena Gomez è poi andata a Capri, dove si godrà qualche giorno di relax prima di tornare ai suoi impegni.