Vasco Rossi: "Non ho nessuna intenzione di ritirarmi"

"Non ho nessuna intenzione di ritirarmi". È così che Vasco Rossi ha messo a tacere i rumors di una possibile fine di carriera. "Ho letto sui giornali che Vasco Rossi annuncia il suo ritiro: naturalmente, come sempre qualcuno ha frainteso", il cantante ci tiene a puntualizzare la sua posizione in merito in un video su Instagram, mentre si trova a passeggio in un bosco di montagna. E infatti sottolinea: "Se non ritirarmi ogni tanto qui, al fresco nel bosco".

Visualizza questo post su Instagram Kiari..menti dal bosco #bosco #vasconews #vascorossi #vascononstoplive2019 #vascononstop Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 26 Lug 2019 alle ore 5:16 PDT

Tutto è nato da una frase contenuta nel libro "Vasco Non Stop – Le mie emozioni da Modena a qui". Eccola: "Oggi ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima. È infatti il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (…). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà".

I giornali avevano pensato che quel "la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima", fosse un annuncio. Ma non è così, per fortuna.

