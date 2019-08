Ultimo ringrazia Fabrizio Moro: “Sono fortunato ad averti come amico”

Ultimo e Fabrizio Moro sono amici da tempo: è stato proprio Moro uno dei primi a credere nel talento del giovane cantante romano. E Ultimo questo non lo dimentica.

Su Instagram ha infatti pubblicato una loro foto insieme, dedicandogli un bellissimo messaggio: “Sono stato a cena con Fab stasera... – ha raccontato - avevo bisogno di confrontarmi con lui, mi ha dato tanti consigli ed ha saputo starmi vicino, senza giudicarmi. Senza commentare. A volte un ‘ti capisco’ fa molto di più di tanti insegnamenti. Sono fortunato ad averti come amico. Fortunato per quel Maggio 2017 in cui ti ho conosciuto. Te vojo bene come vojo bene agli amici miei de na vita”.

Oltre al fatto di provenire dalla stessa zona di periferia di Roma, Ultimo e Moro sono dunque legati anche da un affetto e da una profonda stima reciproca, cosa che ha colpito molto i fan: sono stati tanti, infatti, i complimenti e le parole di commozione ricevuti tra i commenti a questa foto.

Intanto il successo di Ultimo continua a crescere in modo inarrestabile, come confermano i dischi d’oro e di platino ricevuti e le 60mila persone presenti al suo concerto allo Stadio Olimpico della capitale. Visti i risultati, il giovane artista ha già organizzato un grande tour negli stadi per l’estate del 2020.

