Tiziano Ferro, a Los Angeles con lui, Emma e Tommaso Paradiso c’è anche Fabio Rovazzi

Nei giorni scorsi su Instagram Tiziano Ferro ha postato una foto che lo ritrae insieme a Emma Marrone e Tommaso Paradiso a Los Angeles, città nella quale vive. “C’è una nuova band in città!”, aveva scritto scherzando il cantante, e molti hanno pensato che forse nel suo nuovo album, “Accetto miracoli”, in uscita a novembre, potrebbe esserci anche una collaborazione con i due artisti.

All’insolita band si è unito un altro componente: Tiziano, infatti, ha pubblicato una nuova foto che lo ritrae con Emma, Tommaso Paradiso e anche Fabio Rovazzi. “Serata impareggiabile! Grazie per le risate”, ha scritto il cantante di Latina nella didascalia. Sarà stata solo una serata tra amici, oppure anche Rovazzi sarà presente nel nuovo disco di Ferro? In realtà, Emma si trova in California per lavorare al suo prossimo album, mentre Paradiso e Rovazzi sono in vacanza con le rispettive fidanzate, dunque non sembra ci siano i margini per una collaborazione, anche se i fan ci sperano.

Nel frattempo, Tiziano Ferro ha ricevuto un affettuoso omaggio da parte di un altro collega, Ultimo: il giovane cantante ha postato su Instagram un video che lo ritrae mentre in macchina canta “Ti scatterò una foto”, romantica e bellissima canzone del repertorio del cantante di Latina. Dopo aver visto questo video, Ferro si è detto onorato e ha definito Ultimo come “un esponente importante della nuova generazione di cantautori”.