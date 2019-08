Fedez difende il figlio Leone insultato da un follower, la risposta è epica

Sembra incredibile, eppure è così: sui social c’è anche chi offende i bambini e il piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, purtroppo è spesso bersaglio degli hater. Qualche ora fa il rapper ha pubblicato una dolcissima foto del figlio insieme a Matilda, il simpatico cagnolino di famiglia: lo scatto ha ricevuto tanti like e tanti complimenti ma, purtroppo, tra i commenti è comparso anche un insulto di fronte al quale Fedez non è riuscito a fare finta di niente.

Visualizza questo post su Instagram felt cute might delete later ✨ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 17 Ago 2019 alle ore 11:43 PDT

Un follower, infatti, ha commentato la foto così: “Sei un bel down come tuo padre”. La risposta di Fedez a questa provocazione non si è fatta attendere: “Tu invece sei un cog****e ma sono sicuro non avrai occasioni di riprodurti”. Il rapper poi ha pubblicato il botta e risposta con l’utente in questione in una delle sue stories, pubblicando anche i nomi degli utenti che avevano messo il like al commento contenente l’insulto verso il piccolo Leone: “Vuoi far sapere al mondo quanto sei idiota? – ha scritto nel post – eccoti accontentato”.

In seguito, Fedez ha anche pubblicato un messaggio privato di scuse ricevuto da quell’utente: “Scusami Signor Fedez – ha scritto – mi hanno preso il cellulare per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento”. “Quanta formalità”, ha ironizzato il rapper nella sua story, ponendo così fine alla questione per la quale ha ricevuto la solidarietà dei suoi fan.

Credits: Instagram