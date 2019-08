Botta e risposta tra Fedez e Belen Rodriguez su Instagram

Da quando è tornata insieme al suo Stefano, Belen Rodriguez non fa che pubblicare su Instagram delle bellissime foto che la ritraggono insieme a lui e al loro piccolo Santiago. In questo momento la famiglia riunita si trova in vacanza a Ibiza e le immagini pubblicate sui social mostrano, infatti, dei momenti trascorsi sulla spiaggia.

Sull’isola in questo periodo sono in vacanza anche i Ferragnez che, proprio come Stefano e Belen, aggiornano di continuo i loro follower con le foto che li ritraggono al mare insieme al loro bimbo, Leone. Su Instagram nelle scorse ore c’è stato un simpatico botta e risposta proprio tra Belen e Fedez: la showgirl ha postato una foto che ritrae la sua famiglia in una posa molto particolare.

Nello scatto in questione, infatti, Stefano De Martino tiene in braccio sia la moglie che il figlio, lei seduta su una spalla e il bimbo sull’altra. “La mia intera felicità”, recita la dolce didascalia scritta da Belen: è proprio sotto questo post che Fedez ha lasciato un divertente commento. “Se lo faccio io mi slogo una spalla”, ha scritto il rapper, riferendosi a De Martino che ha mostrato di avere una grande forza, dato che è riuscito a sollevare insieme sia la moglie che il figlio. “E calcola che mi sa che sono più pesante di tua moglie!”, ha risposto scherzando Belen, con tanto di faccine che ridono.

I messaggi tra la showgirl e il rapper hanno riscosso un grande successo tra i follower: adesso i fan di entrambe le coppie sognano di vedere le due famiglie riunite insieme in una bella foto a Ibiza. Chissà che Belen, Stefano, Chiara e Fedez non decidano davvero di accontentarli; per scoprirlo non resta che attendere i prossimi post.