Modà, in arrivo il nuovo singolo “Quelli come me”

Il 6 ottobre prossimo verrà pubblicato “Testa o croce”, il nuovo album dei Modà anticipato dal singolo uscito il 21 giugno scorso, “Quel sorriso in volto”. La canzone è stata una delle più apprezzate e ascoltate dell’estate ma ora la band di Kekko è pronta per sfornare un altro successo.

Sui social la band ha infatti annunciato che il 30 agosto uscirà il nuovo singolo intitolato “Quelli come me”. “Ciao Romantici, ecco una sorpresa per voi! – si legge nel messaggio - Venerdì 30 agosto uscirà il nostro nuovo singolo ‘Quelli Come Me’, e sarà la prima delle tante novità dei prossimi mesi. Intanto ecco la copertina, vi piace? Seguiteci perché siamo solo all’inizio… Siete belli”.

I Modà hanno in serbo per i loro tantissimi fan anche un tour che inizierà a dicembre del 2019 e proseguirà fino alla primavera del 2020. Al momento, queste sono le date previste:

2 dicembre – Unipol Arena di Bologna

4 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre – Brixia Forum di Brescia

8 dicembre – Pala Alpitour di Torino

11 dicembre – Mandela Forum di Firenze

14 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)