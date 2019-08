Laura Pausini e la foto al supermercato che fa impazzire i fan

Anche al supermercato è meravigliosa. È così che la pensano i fan di Laura Pausini, che sono impazziti di fronte a una foto della loro beniamina mentre fa la spesa. "Una delle cose che mi piace più fare quando sono in vacanza, è andare al supermercato e poi preparare qualcosa di speciale per i miei amici e la mia famiglia... e a voi piace?", così recita la didascalia che accompagna lo scatto.

Oltre 93 mila mi piace e tantissimi commenti per l'artista di Faenza. C'è ovviamente chi non ha perso occasione per ironizzare un po', come ad esempio un utente che ha scritto: "Bellissima Io però ci vado in tuta!!! Non è lo stesso effetto, ecco perché non mi guarda nessuno quando io faccio spesa!!!".

Laura è talmente amata dal suo pubblico che non riesce a scatenare nessuna critica... solo tanti, tanti cuori!