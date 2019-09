Gemitaiz e Venerus travolti da un'auto al semaforo: "Siamo vivi per caso"

Lo scorso 30 agosto il rapper romano Gemitaiz si è esibito con il collega Venerus al Circolo Magnolia di Segrate, a Milano, ospiti sul palcoscenico del cantautore e rapper Franco126, con cui i due musicisti hanno realizzato "Senza di me".

Dopo lo show Gemitaiz e Venerus sono andati via in auto insieme ed è proprio durante il ritorno che sono stati coinvolti in un brutto incidente.

A spiegare la dinamica dell'incidente è stato proprio il rapper che ha raccontato su Instagram: «Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all'ora fermi a un semaforo. Io e Venerus siamo vivi per caso».

Poi il rapper, consapevole di quanto sia stato fortunato ad uscire illeso da quell'incidente, ha lanciato un vero e proprio appello ai giovani, scrivendo: «Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ubriacate al volante».

Gemitaiz, infatti, a parte la paura, non ha riportato alcun danno fisico, anche grazie alla cintura di sicurezza, come ha rivelato in una Storia. Il suo collega Venerus, invece, come dimostrato da alcune foto condivise su Instagram, è stato medicato alla testa.

Visualizza questo post su Instagram ☯️ Un post condiviso da Venerus☽ ☆ ☯️ (@_venerus_) in data: 1 Set 2019 alle ore 4:04 PDT

(Credits photo: Instagram)

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!