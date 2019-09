Achille Lauro stupisce tutti alla Mostra del Cinema di Venezia

Achille Lauro debutta anche nel mondo del cinema: il cantante, infatti, ieri è stato tra gli ospiti della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia grazie alla sua partecipazione al corto “Happy Birthday”, progetto di Lorenzo Giovenga.

E così anche il rapper ha sfilato sul red carpet, lasciando tutti a bocca aperta: Achille Lauro, infatti, ha salutato la folla indossando un abito elegantissimo e davvero molto particolare, facente parte della nuova collezione firmata Gucci.

Si tratta di una tuta in seta nera con revers a lancia bianchi, camicia in organza color avorio, in uno stile che a tanti ha ricordato quelli degli abiti in voga a Venezia qualche secolo fa, al punto che qualcuno ha definito Achille Lauro come un “moderno Casanova”. Di certo il cantante anche questa volta ha saputo farsi notare e far parlare di sé.