Taylor Swift aiuta una fan malata di tumore a pagarsi le cure

Ultimamente Taylor Swift sta facendo molto parlare di sé per alcuni gesti che dimostrano la sua grande generosità. Di recente, infatti, la cantante ha aiutato una fan a pagare le rette universitarie; poi ha chiesto a suo padre di ordinare delle pizze da distribuire ai tanti fan in attesa del suo concerto a Central Park.

Ma l’ultimo gesto compiuto dalla cantante è forse quello più importante: Taylor, infatti, ha deciso di aiutare una sua fan malata di tumore a pagarsi le cure mediche. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa giovane fan, una sedicenne di nome Trinity Foster. La ragazza è da tempo ricoverata in ospedale dove sta combattendo una dura battaglia contro un tumore alle ossa.

Lo scorso 23 agosto i fan di Taylor Swift hanno potuto festeggiare l’uscita di “Lover” mentre Trinity, invece, era in ospedale. Nonostante questo, anche lei ha voluto festeggiare per l’arrivo del settimo album della cantante e così ha addobbato la sua stanza in ospedale con decorazioni ispirate proprio al disco: sulla porta, ad esempio, ha appeso la tracklist, mentre sulle pareti e sul soffitto ha attaccato decorazioni a forma di cuore.

La festa di Trinity è stata documentata con delle foto che lei stessa ha poi condiviso su Instagram spiegando: “Nel caso non lo sapeste, Lover è la cosa migliore di sempre – si legge nel post – quindi abbiamo tenuto una festa per tanta grandiosità”. Grazie alle segnalazioni degli altri fan, Taylor Swift ha visto queste foto e ha così deciso di aiutare Trinity donandole 10mila dollari sulla sua pagina GoFundMe che si occupa proprio di raccogliere donazioni per le sue cure mediche.

Taylor ha anche inviato un messaggio alla sua giovane fan: “Trinity, ho visto le foto della tua festa per l'uscita dell'album che hai fatto in ospedale e ti volevo dire grazie per essere così gentile e supportiva – ha scritto la cantante - Spero di poterti dare presto un abbraccio di persona e nel frattempo volevo mandarti questo e tutto il mio amore. La tua amica, Taylor”. Il gesto della cantante ha ispirato tanti altri “Swifties” (così si chiamano i fan) a fare la stessa cosa e così Trinity ha ricevuto tante altre donazioni per le sue cure. "I sogni possono davvero diventare realtà - ha scritto Trinity - ringrazio tutti voi per aver taggato Taylor facendole notare le foto della mia festa, amo ognuno di voi".