Emma Marrone rivela ai fan: “Vorrei duettare con Tiziano Ferro”

Il suo nuovo singolo, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, è appena uscito ed è già un successo: “Io sono bella” è il titolo della canzone, prodotta da Dardust, un pezzo del quale Emma è molto fiera. Di questo e molto altro la cantante ha parlato su Instagram con i suoi fan, rispondendo alle loro domande. A proposito della canzone, la cantante ha rivelato che lavorare con il Blasco è stata per lei una grande emozione, perché ha davvero realizzato un sogno.

A chi le ha chiesto del nuovo album e del tour, Emma ha risposto di non poter rivelare ancora nulla, ma secondo alcune indiscrezioni i concerti potrebbero partire dal maggio del 2020, dunque il disco potrebbe uscire poco prima. A proposito dell’album, la cantante ha rivelato che le piacerebbe molto potervi inserire dei duetti e ha anche detto con quali artisti vorrebbe duettare: Jovanotti e Tiziano Ferro. In particolare, con il cantante di Latina Emma ha già un rapporto di amicizia molto forte: ultimamente i due si sono frequentati molto a Los Angeles, dove lui abita con suo marito e dove lei, invece, si è recata in questo periodo proprio per lavorare al nuovo album.

Che abbiano già avviato una collaborazione? “Volesse Dio, anzi, volesse Tiziano!”, ha detto Emma a tal proposito. Ovviamente queste sono solo ipotesi, ma considerando che è stata la stessa cantante a parlarne, possiamo dire che tutto è possibile e che il suo nuovo album potrebbe riservarci delle grandi sorprese.