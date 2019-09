Tommaso Paradiso: "I Thegiornalisti non esistono più" e il chitarrista replica così

L'avventura dei Thegiornalisti pare che sia giunta a un capolinea. Ad annunciarlo, attraverso una lunga Stories su Instagram, è proprio il frontman, Tommaso Paradiso. Ecco quello che ha scritto: "Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi, tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così. È stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne".

Non sappiamo cosa sia successo, Tommaso dice di voler lavare i panni sporchi a casa e si augura di restare sempre vivo nel cuore dei fan per la musica che in questi anni ha scritto e suonato. E poi ha aggiunto: "Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino ad oggi avete ascoltato. Continuerò a farlo, continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegare il come e il perché di tutto questo".

"Se un giorno sarò dagli eventi costretto a dare spiegazioni lo farò. Per ora, vi basti solo sapere che sono stato male". Per lavorare insieme c'è bisogno di armonia dice Tommaso e forse tra di loro non c'era più.

Ma appresa la notizia dello scioglimento a sorpresa dei Thegiornalisti, il chitarrista Marco Rissa ha voluto replicare e si è lamentato in questo modo: "Ci hanno tolto le password del profilo ufficiale del gruppo". "In molti - ha continuato il chitarrista - segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi".

Marco poi ha rassicurato i fan: "I TheGiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo".