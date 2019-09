Tommaso Paradiso è già stato rimpiazzato: l'annuncio del manager

Sono passate solo 24 ore dall'annuncio di Tommaso Paradiso di lasciare i Thegiornalisti, che già c'è un nuovo cantante. Ad intervenire è stato il manager della band - ormai formata solo dal bassista e dal batterista - Giuseppe Cavallaro, che rassicura: "Abbiamo già un nuovo cantante".

"Parlo a nome dei ragazzi e vi dico che la band proseguirà la sua avventura. Ci sono degli inediti che usciranno, ci sarà un nuovo frontman, molte belle cose che accadranno ancora". Queste sono state le parole esatte di Cavallaro. C'è già qualche indiscrezione sul nome del nuovo cantante. Potrebbe trattarsi di Leo Pari, amico di Tommaso e presente al concerto al Circo Massimo di Roma.

In questo ore non si fa altro che parlare dello scioglimento dei gruppo, che si è consumato a suon di botta e risposta sui social network. La decisione del cantante di non far parte più dei Thegiornalisti è chiara a tutti ormai. In una serie di Stories su Instagram, il frontman ha rivelato di avere dei problemi nella gestione della band, ma non ha specificato cosa è successo realmente. Continuerà a cantare, questo è certo.

Dal canto loro, Marco Antonio 'Rissa' Musella e Marco Primavera hanno replicato dicendo che è stata una decisione presa da Tommaso, in cui loro non c'entrano nulla. E anche in questo caso, non si fermeranno dal fare musica. Vedremo come andrà a finire.